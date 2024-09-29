"Задушили и затверкали": россиянку унизили на турнире UFC (видео)

Россиянка плохо отзывалась о сопернице перед боем

В воскресенье, 28 сентября, в Париже состоялся турнир UFC Fight Night 243. Накануне президент UFC Дана Уайт заявил, что хочет видеть главу Кремля Владимира Путина на турнире американского промоушена в России.

В одном из боев карда аргентинка Айлин Перес победила россиянку Дарью Железнякову. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом раунде Железнякова попалась на удушающий приём и была вынуждена сдаться. Перес одержала досрочную победу, но ей этого было мало. Айлин начала танцевать тверк прямо перед лицом поверженной соперницы.

"Я отхабибила русскую и потверкала над ней. Дарья неуважительно отзывалась обо мне перед боем, так что я должна была это сделать. Зовите меня Айлин Нурмагомедова", — написала Айлин в соцсети Х.

Для Перес эта победа стала 11-й в карьере при двух поражениях. Железнякова проиграла во второй раз, имея на своем счету 11 поединков.

Напомним, россиянка Виктория Дудакова вышла на бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) под песню Shaman "Я русский", а Хамзат Чимаев на этом же турнире призвал к миру во всем мире, а затем попросился у Рамзана Кадырова на войну.