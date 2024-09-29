"Задушили та затверкали": росіянку принизили на турнірі UFC (відео)
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Росіянка погано відгукувалася про суперницю перед боєм
У суботу, 28 вересня, у Парижі відбувся турнір UFC Fight Night 243. Напередодні президент UFC Дана Уайт заявив, що хоче бачити главу Кремля Володимира Путіна на турнірі американського промоушену в Росії.
В одному з боїв карда аргентинка Айлін Перес перемогла росіянку Дар’ю Железнякову. Про це повідомляє "Телеграф".
У першому раунді Железнякова потрапила на задушливий прийом і була змушена здатися. Перес здобула дострокову перемогу, але їй цього було мало. Айлін почала танцювати тверк перед обличчям поваленої суперниці.
"Я відхабібила росіянку і затверкала її. Дар’я зневажливо відгукувалася про мене перед боєм, так що я повинна була це зробити. Називайте мене Айлін Нурмагомедова", — написала Айлін у соцмережі Х.
Для Перес ця перемога стала 11-ю у кар’єрі при двох поразках. Железнякова програла вдруге, маючи на своєму рахунку 11 поєдинків.
Нагадаємо, росіянка Вікторія Дудакова вийшла на бій на турнірі UFC 294 в Абу-Дабі (ОАЕ) під пісню Shaman "Я русский", а Хамзат Чимаєв на цьому ж турнірі закликав до миру у всьому світі, а потім попросився у Рамзана Кадирова на війну.