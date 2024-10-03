Чемпионка Украины живет и зарабатывает в России: куда пропала фигуристка Татьяна Волосожар и что говорит о войне

У бывшей спортсменки осталось много родственников в Украине

Уроженка Днепра Татьяна Волосожар, как и ее более известная коллега Татьяна Навка, сменила Украину на РФ. Правда, в отличие от жены Дмитрия Пескова, фигуристка сделала это уже будучи в статусе четырехкратной чемпионки Украины.

Сейчас Волосожар живет в России и не замечает, как путинские войска обстреливают Украину и ее родной Днепр. Титулованная фигуристка открыла центр фигурного катания в Москве, а также участвует в ледовых шоу.

Волосожар до смены гражданства выступала в паре со Станиславом Морозовым, однако как только тот завершил карьеру, уехала в РФ. Наибольшего успеха спортсменка достигла на Олимпиаде в Сочи, где выиграла 2 "золота" в паре с россиянином Максимом Траньковым. Также на ее счету есть победы на чемпионатах мира и Европы. Татьяна вышла замуж за Транькова, пара воспитывает троих детей.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар с детьми

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Волосожар написала в Instagram "Нет войне", однако осудить РФ фигуристка не осмелилась, предпочитая молчаливо зарабатывать в стране-агрессоре. В марте 2022 года Татьяна потеряла бабушку. 90-летняя женщина была вынуждена бежать из Украины из-за российских обстрелов и вскоре умерла в Италии.

Спустя месяц после начала большой войны Волосожар опубликовала вот такой пост:

"Вчера был ровно месяц. Для каждого этот месяц о своем. Я не учитель, чтобы наставлять. Считаю, что взрослые люди должны уметь сами воспринимать информацию, анализировать ее и делать выводы. Каждый свои.

Не пророк, чтобы дать прогноз о том, что нас ждет. Не знаю, что будет даже через час, не то что завтра.

Я просто хочу, чтобы семьи были вместе. Дети были с родителями. Не было страха. Чтобы была жизнь", — написала Татьяна.

С тех пор Волосожар не подымает темы войны, фигуристка ведет блог в соцсетях, рассказывая о своей семье.

Как сейчас выглядит Татьяна Волосожар

Татьяна Волосожар

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о всплеске допинг-скандалов вокруг несовершеннолетних россиян. Многие юные спортсмены пытаются спихнуть вину за нарушение антидопинговых правил на своих дедушек и бабушек. К примеру, российская фигуристка Камила Валиева недавно получила длительную дисквалификацию.