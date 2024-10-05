Ее рекорд держался 26 лет: что говорит о войне олимпийская чемпионка Инесса Кравец

Прославленная легкоатлетка ведет непубличный образ жизни

В субботу, 5 октября, выдающейся украинской легкоатлетке Инессе Кравец исполнилось 58 лет. Больше четверти века ей принадлежал мировой рекорд в тройном прыжке.

Сейчас титулованная прыгунья в длину ведет непубличную жизнь, лишь изредка появляясь в медиа-пространстве. Об этом сообщает "Телеграф".

Кравец побеждала на чемпионатах Европы и мира, но вершиной карьеры легкоатлетки является "золото" на Олимпийских играх в Атланте. Кроме того, на ее счету "серебро" в прыжках в длину на Олимпиаде-1992. Ее мировой рекорд в тройном прыжке (15,50 м), установленный 10 августа 1995 года, был побит только на Олимпиаде в Токио венесуэльской спортсменкой Юлимар Рохас (15,67 м).

Инесса дважды была замужем, во втором браке у нее родилась девочка Дарья Есипчук, которая также стала спортсменкой, правда, выступает в теннисе. После завершения своей профессиональной карьеры Кравец сосредоточилась на работе с дочерью.

Дарья Есипчук (слева) вместе с теннисисткой из Польши Адой Пестшиньской

После аннексии Крыма Россией Кравец продала квартиру, которая находилась возле Ласточкиного гнезда и переехала в Киев. Инесса осуждает российскую агрессию и выступает против выступления россиян на любых международных стартах.

"Прочла, что Международная федерация легкой атлетики не допускает россиян и белорусов на Олимпийские игры. Я считаю, что МОК было бы неплохо последовать примеру", — заявляла в 2023 году Инесса.

Напомним, Украина была представлена в тройном прыжке на Олимпиаде в Париже, правда, Марина Бех-Романчук не сумела пройти квалификацию из-за травмы. Позднее во Франции легкоатлетке задали неудобный вопрос, из-за чего вспыхнул скандал.