"Виноват Байден": Легенда "Динамо" пожаловался на маленькую пенсию в России

Уроженец Киева рассказал о наболевшем

Бывший футболист киевского "Динамо", экс-тренер донецкого "Шахтера" Анатолий Бышовец высказался о размере пенсий в России. К слову, Анатолий не осудил РФ за развязывание большой войны в Украине.

Соответствующий комментарий Бышовца приводит sport24.ru. 78-летний Анатолий заявил, что ему катастрофически не хватает пенсии на жизнь, правда, он не жалуется, ведь за карьеру футболиста и тренера успел заработать немало.

"Пенсии не соответствуют тем ценам, которые мы наблюдаем. Я об этом говорю и знаю, потому что часто на встречах с болельщиками и в целом с людьми сталкиваюсь с этим.

Сейчас время сложное, но не для всех. Думаю, есть возможности увеличить пенсии и зарплаты, особенно на фоне тех людей, которые не испытывают проблем.

Хотим мы этого или нет, но у нас капиталистическое государство. Мы больше заслуживаем этого. Это я говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч пенсии (около 11 тыс. грн). Меня эта сумма не устраивает. Тем более, пенсии за победу на Олимпиаде-88 игроки получают 100 тысяч рублей", — заявил Бышовец.

В сети отметили, что РФ могла бы увеличить пенсии, если бы тратила деньга не на войну в Украине. Один из пользователей пошутил, что во всех проблемах российских пенсионеров виноват президент США Джо Байден.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого, а также насыщенного календаря сборная РФ не сумела найти соперника на октябрьский сбор.