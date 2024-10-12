"Винен Байден": Легенда "Динамо" поскаржився на маленьку пенсію в Росії

Уродженець Києва розповів про наболіле

Колишній футболіст київського "Динамо", екстренер донецького "Шахтаря" Анатолій Бишовець висловився про розмір пенсій у Росії. До речі, Анатолій не засудив РФ за розв’язання великої війни в Україні.

Відповідний коментар Бишовця наводить sport24.ru. 78-річний Анатолій заявив, що йому катастрофічно не вистачає пенсії на життя, щоправда, він не скаржиться, адже за кар’єру футболіста та тренера встиг заробити чимало.

"Пенсії не відповідають тим цінам, які ми спостерігаємо. Я про це говорю і знаю, тому що часто на зустрічах з уболівальниками і в цілому з людьми стикаюся з цим.

Нині час складний, але не для всіх. Думаю, є можливості збільшити пенсії та зарплати, особливо на тлі тих людей, які не мають проблем.

Хочемо ми цього чи ні, але маємо капіталістичну державу. Ми більше заслуговуємо на це. Це я говорю як пенсіонер, який отримує 25 тисяч пенсії (близько 11 тис. грн). Мене ця сума не влаштовує. Тим більше пенсії за перемогу на Олімпіаді-88 гравці одержують 100 тисяч рублів", — заявив Бишовець.

У мережі зазначили, що РФ могла б збільшити пенсії, якби витрачала гроші не на війну в Україні. Один із користувачів пожартував, що у всіх проблемах російських пенсіонерів винен президент США Джо Байден.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це, а також насичений календар збірна РФ не змогла знайти суперника на жовтневий збір.