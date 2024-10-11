"Европа с этим согласится": советский футболист призвал захватить всю Украину

Чемпион СССР на старости лет стал пропагандистом Кремля

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Запад снимет санкции с России после того, как РФ полностью захватит Украину. Ранее Анзор призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить Украину.

Соответствующий комментарий 84-летнего экс-вратаря приводит sovsport.ru. Анзор уверен, что Европа через 3-4 года проглотит такой сценарий, а в случае футбольных санкций он предлагает перейти России в Азию.

"Нет соперников для сборной России, которые достойны играть с нашей национальной командой. С такими командами могут играть и наши молодые ребята, наша молодежная сборная, чтобы расти и набираться опыта. Это работа на перспективу. Пускай Сирия, пускай Афганистан. Какая разница?

Через три-четыре года санкции кончатся, СВО завершится. Украина войдет в состав Российской Федерации, а Европа с этим согласится, им некуда деваться.

Но РФС придется решать: если не позволят играть на международной арене нашей сборной и клубам, значит, нужно переходить в азиатскую федерацию. А то мы считаем, что азиаты недостойны того, чтобы мы играли в их составе. Это, по-моему, немного смешно", – сказал Кавазашвили.

В сети лишь посмеялись над словами советского футболиста.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами.