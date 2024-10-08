"Шпатель в спину": Таджикистан унизил Россию

Никто не хочет играть с Россией

Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть с Россией в ноябре 2024 года. У команды РФ большие проблемы с подбором соперников из-за международного бана.

Об этом сообщает ТАСС. Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) сослалась на насыщенный календарь в ноябре, из-за чего встреча с Россией невозможна.

"РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи", – сообщили в ФФТ.

Отметим, Российский футбольный союз (РФС) близок к договоренностям о товарищеских матчах с командами Сирии и Туркменистана.

В сети лишь посмеялись над очередным унижением России на международном уровне. Пользователи шутят, что с командой РФ на данный момент готовы сыграть только вымышленные страны, к примеру Нарния.

Напомним, Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления, из-за чего мало команд соглашаются играть с РФ. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график. Кроме того, Пакистан, который согласился сыграть с РФ в октябре, отменил матч по решению властей.