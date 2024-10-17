Свитолина после травмы учится заново ходить (видео)

Спортсменка около месяца носила ортез

Самая титулованная украинская теннисистка в одиночном разряде Элина Свитолина, которая недавно отпраздновала юбилей, начинает длительный процесс восстановления после операции на ноге. К слову, спортсменка даже снялась для журнала, будучи на костылях.

Соответствующее видео Элина разместила на своей странице в Instagram. На кадрах теннисистка делает первые шаги после операции.

"Я только что сделала первые шаги и хотела поделиться этим моментом с вами", — подписала видео Свитолина.

"Скорейшего выздоровления", "Уже скоро будешь летать над кортом", "Не могу дождаться, чтобы снова увидеть тебя на корте", "С нетерпением жду твоего триумфального возвращения на корт", — в сети поддержали Элину.

Отметим, в 2024 году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, вышла в четвертьфинал "Уимблдона" и в четвертый круг Australian Open, US Open и "Ролан Гаррос".

Напомним, в августе 2024 года Свитолина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (6:4, 6:3). После матча украинка не пожала руку сопернице, которая ранее играла за РФ. А на Олимпийских играх в Париже Свитолина была знаменосцем сборной Украины.