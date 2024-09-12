Лучшая украинская теннисистка празднует юбилей: самые горячие образы Свитолиной (фото)

Одна из самых известных украинских спортсменок празднует 30-летие

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина празднует 30-летие. К слову, украинка на Олимпиаде в Париже была знаменосцем сборной.

День рождения застал теннисистку в Киеве, где спортсменка принимает участие в саммите первых леди и джентльменов. Элина для мероприятия подобрала шикарный деловой наряд. Соответствующее фото Свитолина разместила на своей странице в Instagram.

Эдина Свитолина

Отметим, Элина с легкостью могла б начать карьеру модели благодаря спорту и врожденной красоте. Иногда она снимается для журналов. "Телеграф" предлагает вашему вниманию топ самых сексуальных образов теннисистки.

Элина Свитолина

Напомним, Свитолина является самой титулованной украинской теннисисткой в одиночном разряде. На ее счету 17 титулов WTA и 7 ITF, при этом Элина ни разу не выходила в финал Турнира Большого Шлема. Кроме того, Свитолина выигрывала "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

В августе Свитолина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (6:4, 6:3). После матча украинка не пожала руку сопернице, которая ранее играла за РФ. Отметим, на "Уимблдоне-2024" Элина нарушила дресс-код.