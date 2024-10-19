Гвардиола ворвался в большую политику, заговорив об Украине и России

Известный тренер сделал странное сравнение

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Томаса Тухеля в сборную Англии. В Англии многие раскритиковали данное решение, все из-за национальности немецкого специалиста. Испанский наставник умудрился сравнять данную ситуацию с войной в Украине и другими конфликтами по всему миру.

Соответствующий комментарий Гвардиолы приводит BBC. Хосеп поддержал назначение немца, ведь у него "отличный послужной список".

"Я знаю, мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытым. Я приехал сюда, чтобы учиться у вас.

Некоторые люди считают, что они лучше других, и такое происходит во всем мире. Это происходит в Украине, в России, в Израиле и в некоторых частях Африки, где люди считают себя лучше других.

Мне не нравится, когда люди критикуют только потому, что кто-то родился в другом месте", – сказал Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" могут понизить в классе из-за нарушений финансового фэйр-плей. В мае Горожане сенсационно проиграли "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии.