Гвардіола увірвався у велику політику, заговоривши про Україну та Росію

Відомий тренер зробив дивне порівняння

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував призначення Томаса Тухеля до збірної Англії. В Англії багато хто розкритикував це рішення, все через національність німецького фахівця. Іспанський наставник примудрився порівняти цю ситуацію з війною в Україні та іншими конфліктами по всьому світу.

Відповідний коментар Гвардіоли наводить BBC. Хосеп підтримав призначення німця, адже той має "відмінний послужний список".

"Я знаю, ми пишаємося тим, звідки ми родом, але світ такий великий. Потрібно бути відкритим. Я приїхав сюди, щоб навчатися у вас.

Деякі люди вважають, що вони кращі за інших, і таке відбувається у всьому світі. Це відбувається в Україні, в Росії, в Ізраїлі та в деяких частинах Африки, де люди вважають себе кращими за інших.

Мені не подобається, коли люди критикують лише тому, що хтось народився в іншому місці”, – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" можуть понизити у класі через порушення фінансового фейр-плею. У травні городяни сенсаційно програли "Ман Юнайтед" у фіналі Кубка Англії.