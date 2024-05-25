"Ман Юнайтед" выиграл Кубок Англии, обыграв "Ман Сити" в финале (видео)

Трофей достался Красным дьяволам

В субботу, 25 мая, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сошлись в битве за Кубок Англии по футболу сезона 2023/24. К слову, Горожане пробились в финал, обыграв со скандалом лондонский "Челси".

143-й розыгрыш Кубка Англии выиграл "Ман Юнайтед". Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед". Уже в первом тайме Красные Дьяволы дали понять Горожанам, что титул налегке им выиграть не удастся. За МЮ голами отличились Гарначо и Кобби Мейну. Во втором тайме Горожане усилили давление и засыпали ворота Красных дьяволов атаками, однако забили лишь раз — Жереми Доку со средней дистанции поразил ворота МЮ. Таким образом, МЮ выиграл Кубок Англии в 13-й раз, у МС 7 трофеев в коллекции.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в марте 2024 года МЮ и МС встречались в рамках матча Английской премьер-лиги (АПЛ). Тогда Горожане на "Этихаде" легко сломили сопротивление Красных дьяволов (3:1). К слову, "Ман Сити" в последнем туре выиграл чемпионат Англии 2023/24. А вот в Лиге чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели фиаско на стадии 1/4 финала, пропустив дальше "Реал".