С "Манчестер Сити" могут снять 100 очков: АПЛ добралась до суперклуба

Большой английский клуб обвинили в финансовых нарушениях

Английский суперклуб "Манчестер Сити" могут понизить в классе за нарушения финансового фэйр-плей. В мае Горожане сенсационно проиграли "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии.

Об этом сообщил финансовый эксперт Киран Магуайр в интервью talkSPORT. По информации источника, Лига хочет понизить в классе команду, если МС будет признан виновным.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила "Ман Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начнутся 16 сентября, а вердикт станет известен уже в 2025 году.

"Им стоит готовиться к очень значительному снятию очков, если вина по всем 115 нарушениям будет доказана.

В этом случае можно предположить, что штраф составит примерно от 60 до 100 очков, потому что [сторона обвинения] хочет, чтобы клуб пострадал достаточно сильно, чтобы вылететь из высшего дивизиона.

И хотя слушания завершатся через восемь недель, если комиссии представят все доказательства, то [процесс], вероятно, займет от трех до четырех месяцев, потому что им придется выносить решение по каждому из этих 115 обвинений отдельно", – сказал Магуайр.

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