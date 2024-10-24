Братание с россиянами и отказ от вакцинации: олимпийский чемпион Абраменко завершил карьеру

Известный спортсмен решил сосредоточиться на подготовке чемпионов

Александр Абраменко — самый титулованный украинский спортсмен в зимних видах, олимпийский чемпион и серебряный призер ОИ в лыжной акробатике. В 2022 году был признан спортсменом года.

В четверг, 24 октября, Абраменко официально ушел из профессионального спорта. Соответствующий комментарий фристайлиста приводит Tribuna. Именитый спортсмен займется воспитанием новых чемпионов, а также работой в Федерации.

"С мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины", — сказал Абраменко.

Отметим, что Абраменко прославился не только своими успехами во фристайле, но и скандалами. До полномасштабной войны Александр дал скандальное интервью, в котором однозначно не назвал Россию страной-агрессором, отметив, что в конфликте замешаны третья и четвертая сторона. Позднее он заявил, что его слова исказили журналисты.

Кроме того, Абраменко выступал против принудительной вакцинации от COVID-19.

"Я считаю, что каждый должен сам решать. Боится заболеть – вакцинируется, не боится – не вакцинируется. Непонятно, кого от кого хотят защитить. Если я не боюсь заболеть, чего я должен вакцинироваться?" — рассуждал спортсмен.

Александр Абраменко и Илья Буров. Фото: Getty Images

Самим громким скандалом в карьере спортсмена, пожалуй, стало братание с россиянином Ильей Буровым на Олимпиаде-2024. Александр обнимался и фоткался с бронзовым призером Игр, празднуя свое "серебро". Это быстро подхватили российские пропагандисты. Через 8 дней РФ полномасштабно вторглась в Украину…