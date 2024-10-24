Братання з росіянами та відмова від вакцинації: олімпійський чемпіон Абраменко завершив кар’єру

Відомий спортсмен вирішив зосередитись на підготовці чемпіонів

Олександр Абраменко — найтитулованіший український спортсмен у зимових видах, олімпійський чемпіон та срібний призер ОІ у лижній акробатиці. У 2022 році був визнаний спортсменом року.

У четвер, 24 жовтня, Абраменко офіційно пішов із професійного спорту. Відповідний коментар фристайліста наводить Tribuna. Іменитий спортсмен займеться вихованням нових чемпіонів, а також роботою у Федерації.

"З травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика. А також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України", — сказав Абраменко.

Зазначимо, що Абраменко прославився не лише своїми успіхами у фристайлі, а й скандалами. До повномасштабної війни Олександр дав скандальне інтерв’ю, в якому однозначно не назвав Росію країною-агресором, зазначивши, що в конфлікті причетні третя та четверта сторона. Пізніше він заявив, що його слова спотворили журналісти.

Крім того, Абраменко виступав проти примусової вакцинації від COVID-19.

"Я вважаю, що кожен повинен сам вирішувати. Боїться захворіти — вакцинується, не боїться — не вакцинується. Незрозуміло, кого від кого хочуть захистити. Якщо я не боюся захворіти, чого я маю вакцинуватися?" — міркував спортсмен.

Олександр Абраменко та Ілля Буров. Фото: Getty Images

Найгучнішим скандалом у кар’єрі спортсмена, мабуть, стало братання з росіянином Іллею Буровим на Олімпіаді-2024. Олександр обіймався і фоткався з бронзовим призером Ігор, святкуючи своє "срібло". Це швидко підхопили російські пропагандисти. Через 8 днів РФ повномасштабно вдерлася в Україну.