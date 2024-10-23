Украинского тренера выдворили из России и запретили въезд в страну до окончания войны

Не все украинские спортивные специалисты отказались от сотрудничества с РФ

Тренера белорусских фигуристов Татьяну Беляеву не пустили в Россию в аэропорту Шереметьево из-за ее украинского гражданства, хотя год назад она уже проходила пограничный контроль. Беляева направлялась в Магнитогорск на этап "Гран-при России".

Об этом рассказала сама Татьяна в комментарии для sport-express. Беляева пожаловалась на российские власти, которые везде трубят о том, что спорт — вне политики, но в ее случае это оказалось не так. По ее словам, пограничник заявил ей, что она не попадет в РФ до окончания так называемой "СВО".

"А меня в этом году вообще не пропустили! Ну и зачем в данной ситуации говорить, что спорт вне политики, когда летит тренер с делегацией, со спортсменами, с командировочным удостоверением и билетами обратно, с приглашением от российской стороны и имеется вид на жительство в Республике Беларусь? Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о "выдворении" с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации.

Но сам факт просто ни в какие ворота не лезет. Когда мы пытаемся призвать весь мир разделить вопросы политики и спорта и на крупных соревнованиях не можем решить такие моменты! Я в прошлом году уже была шокирована таким приемом, но не могла представить, что через год приехать работать станет невозможно", — заявила Беляева.

Ранее знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова запросила у президента РФ Владимира Путина деньги на проведение своего ледового шоу. Примечательно, что подобный запрос сделала и Татьяна Навка, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.