Российский боксер опозорился на весь мир: такой подлости не ожидал никто (видео)

Спортсмен врезал сопернику ногой в боксерском поединке

В Пхукете (Таиланд) произошел вечер бокса, один из поединков которого прогремел на весь мир. Дело в том, что один из боксеров нокаутировал соперника ногой…

Этим спортсменом оказался небитый российский боец ММА Идрис Абдурашидов (0-1). Об этом сообщает Daily Mail.

В поединке легковесов россиянин дебютировал в боксе, противостоял ему Багхер Фараджи (3-0, 2 КО) из Ирана. В четвертом раунде Абдурашидов, понимая, что проигрывает на карточках судей, нанес запрещенный в боксе удар ногой — хай-кик. Иранец, который явно не был готов к такой подлости, оказался в глухом нокауте. После поединка россиянин получил пожизненную дисквалификацию в боксе.

"Вот и дебютировал в профессиональном боксе. И пожизненная дисквалификация, этот удар ногой я выбросил автоматом!" — прокомментировал свой поступок Идрис.

Напомним, в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО). В итоге победу одержал друг Рамзана Кадырова Бетербиев. К слову, глава Чечни выбежал на ринг.