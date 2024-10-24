Мудрик провел свой лучший матч за "Челси" (видео)

Украинец поучаствовал в трех голах своей команды

В четверг, 24 октября, лондонский "Челси" сыграл с "Панатинаикосом" в рамках поединка 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. Вингер Синих Михаил Мудрик, который оскандалился в национальной команде, провел феноменальный матч.

Встреча, проходившая в Афинах (Греция) на стадионе "Спирос Луис", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Челси". Об этом сообщает "Телеграф".

Мудрик поучаствовал в трех голах команды. На 22-й минуте в быстрой контратаке Михаил отдал идеальный голевой пас на Жоау Феликса. В начале второго тайма "Миша" головой замкнул навес партнера с правого фланга, оформив свой первый гол в сезоне 2024/25. Кроме того, во второй половине встречи вингер сборной Украины отдал второй ассист на Феликса, но на этот раз португальцу забить помог рикошет.

Мудрик получил довольно высокую оценку от sofascore — 8,5. Михаил отдал 17 точных передач из 17, сделал 3 ключевых паса, исполнил одну успешную обводку (5 попыток), один раз неудачно навесил.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Владислав Крапивцов заинтересовал лондонский "Челси". Футболист сейчас находится без клуба после того, как "Днепр-1" прекратил свою деятельность из-за финансовых проблем.