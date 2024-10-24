Мудрик провів свій найкращий матч за "Челсі" (відео)

Українець взяв участь у трьох голах своєї команди

У четвер, 24 жовтня, лондонський "Челсі" зіграв із "Панатінаїкосом" у рамках поєдинку 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. Вінгер Синіх Михайло Мудрик, який оскандалився у національній команді, провів феноменальний матч.

Зустріч, що проходила в Атенах (Греція) на стадіоні "Спірос Луїс", завершилася з рахунком 4:1 на користь "Челсі". Про це повідомляє "Телеграф".

Мудрик взяв участь у трьох голах команди. На 22-й хвилині у швидкій контратаці Михайло віддав ідеальний гольовий пас на Жоау Фелікса. На початку другого тайму "Міша" головою замкнув навіс партнера з правого флангу, оформивши свій перший гол у сезоні 2024/25. Крім того, у другій половині зустрічі вінгер збірної України віддав другий асист на Фелікса, але цього разу португальцю забити допоміг рикошет.

Мудрик отримав досить високу оцінку від sofascore — 8,5. Михайло віддав 17 точних передач з 17, зробив 3 ключові паси, виконав одне успішне обведення (5 спроб), один раз невдало навісив.

Раніше повідомлялося, що український воротар Владислав Крапівцов зацікавив лондонський "Челсі". Футболіст зараз перебуває без клубу після того, як "Дніпро-1" припинив свою діяльність через фінансові проблеми.