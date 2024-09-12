"Челси" хочет усилиться еще одним украинцем

Лондонский клуб интересуется молодым украинским вратарем

Украинский вратарь Владислав Крапивцов заинтересовал лондонский "Челси". Футболист сейчас находится без клуба после того, как "Днепр-1" прекратил свою деятельность из-за финансовых проблем.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Синие в ближайшее время подпишут талантливого вратаря. Сейчас Владислав находится на просмотре в резервной команде лондонцев.

"Еще один украинец в "Челси". Компанию Михаилу Мудрику в синей части Лондона, как мне известно, теперь составляет Владислав Крапивцов.

Контракт с нашим вратарем пока не заключен, он находится на просмотре в резервной команде. Этим летом Крапивцов проявил себя на юношеском Евро U19, где со сборной Украины дошел до полуфинала и впоследствии вошел в символическую сборную всего турнира", — написал Бурбас.

Отметим, 19-летний голкипер мог оказаться в английском "Саутгемптоне", но клуб решил не использовать свою единственную квоту на негражданина ЕС.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик угодил в финансовый скандал на родине. Накануне футболист проявил заинтересованность к испанской актрисе.