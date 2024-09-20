"Мудрик и Шапаренко поговорили по-пацански": детали скандала в сборной Украины (видео)

В сборной Украины произошел нелепый скандал

Футболисты сборной Украины Михаил Мудрик и Николай Шапаренко не поделили игровой номер. Это произошло после первого сентябрьского матча национальной команды в Лиге наций УЕФА.

Подробности конфликта сообщил соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По его информации, футболисты "поговорили по-пацански", но Шапаренко не отдал "десятку" Мудрику.

"Из того, что мне сказали, скажем так, уже другие люди – действительно между этими двумя матчами был разговор между Мудриком и Шапаренко. Они по-пацански поговорили – я не имею в виду, что они дрались.

Мудрик подошел к Шапаренко, сказал, что хотел бы вернуть этот номер. Я не знаю, какой был ответ, что они там разговаривали, но в итоге Мудрик вышел под 20-м, Шапаренко оставил себе 10-й номер.

Относительно роли Андрея Ярмоленко. Я ни от кого не слышал, что они прямо с Мудриком разговаривали на эту тему. Возможно, Ярмоленко поговорил или с ним посоветовался Шапаренко.

Но факт остается фактом: Мудрик не получил "десятку", Шапаренко с ней остался. Какого-то суперконфликта, драки, ситуации, когда собирается весь тренерский состав, и Соломон Андрей Ярмоленко – такого не было", – сказал Спиваковский.

Напомним, сборная Украины на старте Лиги наций проиграла Албании (1:2), после чего уступила "Чехии" (2:3). Примечательно, что Сине-желтые после этого поднялись в рейтинге ФИФА.