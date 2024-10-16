"Отомстил за Мудрика": Судаков объяснил, почему едва не нокаутировал Шапаренко (видео)

Судаков проговорился про ссору в сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал курьезный случай во время матча Лиги наций УЕФА против Грузии. Судаков врезал мячом прямо в голову "динамовцу" Николаю Шапаренко, у которого произошел конфликт с другом Георгия Михаилом Мудриком из-за игрового номера в команде.

По словам Георгия, Николай успел увернуться от удара. Соответствующий комментарий Судаков разместил в сторис на своей странице в Instagram.

"Обсуждали момент. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел поднять руку. Я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев насчет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Была немного ссора. Ну как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером. Пишут, что это за Мудрика", – сказал Судаков.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".