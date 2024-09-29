Российский футболист представился легендой "Ман Юнайтед", но его не приняли в Манчестере

Россиянин во всем винит главного тренера МЮ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис не смог попасть на базу манчестерского клуба. Накануне украинец забил гол за юношескую команду МЮ.

Соответствующий комментарий Канчельскиса приводит sport24.ru. Уроженец Кропивницкого считает, что его не пустили на клубную базу из-за тренера Эрика тен Хага.

— Ходили на АПЛ?

— Нет, не смог: был в Англии во время паузы на игры сборных. Хотел поехать на базу "МЮ" — тоже не дали.

— Почему?

— Этот тренер, голландец тен Хаг, вообще от всех закрылся. Я даже стажировку не стал просить, чего мне работать с этим человеком?! Он никого не подпускает к клубной базе — ни журналистов, ни легенд "Юнайтед"! Очень закрытый тренировочный процесс. Чего ему бояться и скрывать? Не понимаю.

— Даже Фергюсону там нельзя быть?

— Похоже на то. База закрыта для любых посторонних глаз. Кстати, про сэра Алекса — хотел с ним тоже увидеться. Написал ему, но он в то время был в США. Договорились с ним встретиться в следующий раз. Да и в Манчестере я был недолго. Утром приехал, а вечером уже вернулся в Лондон.

Андрей Канчельскис играл в "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год. Российский футболист является двукратным чемпионом Англии в составе манкунианского клуба, на его счету 28 голов в 123 играх за МЮ.

Напомним, в мае 2024 года "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сошлись в битве за Кубок Англии по футболу сезона 2023/24. В итоге победу на "Уэмбли" отпраздновали Красные дьяволы.