Может встретиться с бывшей в Лиге чемпионов: как выглядел Зинченко, когда сбежал из "Шахтера" в Россию

Александр может сыграть против команды, в которой его научили играть в футбол

Александр Зинченко — один из самых лучших украинских футболистов современности, лидер сборной Украины и левый защитник лондонского "Арсенала", однако так было не всегда. Во вторник, 22 октября, "Зина" может выйти на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА против бывшей команды — донецкого "Шахтера".

"Телеграф" вспоминает, каким был Зинченко, когда играл за Горняков. Зимой 2015 года тогда еще малоизвестный Александр прославился на всю страну благодаря скандальному трансферу в РФ.

Александр Зинченко в юности

Александр находился в системе "Шахтера" 5 лет, пока не решил в одностороннем порядке покинуть дончан. Футболист, прикрываясь войной на Донбассе (якобы была угроза его жизни), со скандалом перешел в российскую "Уфу". Горняки пожаловались в ФИФА на игрока и российский клуб, требуя огромную компенсацию, однако получили всего 232 000 грн — все из-за низкой зарплаты Зинченко в юношеской команде дончан (4 тысяч грн в месяц).

После "Уфы" в карьере Александра были ПСВ, "Ман Сити", где он стал игроком мирового класса, и "Арсенал". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зинченко отрекся от России и стал активно помогать Украине.

Напомним, матч 3 тура ЛЧ "Арсенал" — "Шахтер" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.