"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера: хто його замінить

Тимчасово виконувачем обов’язків головного тренера стане легендарний у минулому нідерландський нападник

Нідерландського тренера Еріка тен Хага звільнено з посади наставника "Манчестер Юнайтед". Рууд ван Ністелрой очолить команду як тимчасовий головний тренер за підтримки нинішнього тренерського штабу.

Про це пише The Athletic. Зазначається, що Хагу повідомили про це у понеділок вранці, 28 жовтня.

"Ми вдячні Еріку за все, що він зробив за час роботи з нами, і бажаємо йому всього найкращого в майбутньому. Руд ван Ністелрой очолить команду як тимчасовий головний тренер за підтримки нинішньої тренерської команди, доки не буде найнятий постійний головний тренер", — йдеться у повідомленні. у заяві команди.

Тен Хаг приєднався до "МЮ" влітку 2022-го, відтоді команда виграла Кубок ліги та Кубок Англії. Цього сезону "Юнайтед" йде чотирнадцятим в АПЛ і двадцять першим у Лізі Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський футболіст представився легендою "Ман Юнайтед", але його не ухвалили в Манчестері. Уродженець Кропивницького вважає, що його не пустили на клубну базу через тренера Еріка тен Хага.