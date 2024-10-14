Сборная Украины избежала поражения от Чехии в Лиге наций благодаря нелепому пенальти (видео)

Сине-желтые продолжают борьбу на турнире

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу сыграла с Чехией в рамках матча 4-го тура Лиги наций УЕФА. В прошлой игре Сине-желтые добыли первые очки в турнире.

Встреча, проходившая во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Чехия провела эталонный первый тайм, забив два гола, правда, один справедливо не засчитали из-за офсайда. А вот на 18-й минуте Лукаш Черв все сделал по правилам игры, нанеся идеальный удар в касание после подачи с углового. К слову, в моменте со взятием ворот Алексей Гуцуляк получил травму и сразу же был заменен.

В начале второго тайма украинцам улыбнулась удача — центрбек гостей случайно сыграл рукой в своей штрафной, а рефери назначил пенальти. 11-метровый с легкостью реализовал Артем Довбик.

Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик (53, пенальти) – Черв (18)

Предупреждения: Крыськив (76) – Хоры (64), Климент (93), Лингр (94)

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Таловеров, Конопля (Тымчик, 80), Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Шапаренко (Крыськив, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехия: Коварж, Боржил (Змрзлы, 70), Крейчи, Витик, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

Полный видеообзор матча Украина — Чехия будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".