"Сором і зашквар": футболіст збірної України "забув" рідну мову (відео)

Гравець дав інтерв’ю російською мовою

Футболіст збірної України Олександр Сваток взяв участь у медійній активності свого американського клубу "Остін". До речі, Олександр перейшов у клуб МЛС безпосередньо під час Євро-2024.

Все б нічого, але Сваток чомусь говорив у ролику російською мовою, через що його критикує громадськість. Sport Market Review на своєму telegram-каналі зазначив, що гравець буквально днями записав ролик для Української асоціації футболу (УАФ) українською мовою.

"Цікаво, що сталося за 8 днів такого, що не дозволило Олександру заговорити, так само як на цьому відео (для УАФ).

А потім американці та португальці говорять і пишуть, що не бачать різниці між українцями та росіянами, бо всі говорять однаковою мовою та називають українських голкіперів "російськими" (напередодні видання A Bola помилилося з національністю воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна, — ред.).

Це ті футболісти, які поїхали за кордон розповідати про Україну та прославляти її", – йдеться у повідомленні.

У мережі розкритикували гравця. Один із користувачів запропонував більше не викликати його до національної команди.

Нагадаємо, збірна України після Євро-2024 виступає в першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.