Скандал с известным волонтером, которого выгнали из студии украинского телеканала, получил продолжение

Setanta Sports извинилась перед своим гостем

Телеканал Setanta Sports принес извинения известному украинскому спортивному функционеру, бизнесмену, меценату и волонтеру Юрию Сапронову за ситуацию, возникшую во время трансляции матча Кубка Билли Джин Кинг Украина — Румыния. Теннисного эксперта выгнали из студии прямо во время игры из-за того, что он говорил на русском языке, хотя телеканал сам пригласил его.

Соответствующую публикацию пресс-служба Setanta Sports опубликовала на своей странице в Facebook. Телеканал предлагает Юрию поддержку в следующем сборе для помощи Харькову.

"Во время трансляции матча BJKC произошло недоразумение между командой Setanta Sports и гостем студии Юрием Сапроновым. Просим прощения перед Юрием за сложившуюся ситуацию. И отдельно извиняемся перед зрителями и болельщиками.

Мы являемся искренними фанатами тенниса, поэтому хотим поддержать Харьков – столицу украинского тенниса. Предлагаем Юрию Сапронову выбрать сбор для помощи Харькову и обещаем привлечь все наши медиа-ресурсы для поддержки оборонной инициативы.

Спасибо за понимание и продолжаем работать для победы не только в спорте", — говорится в сообщении.

Напомним, в сети поддержали Сапронова в конфликте с Setanta Sports, ведь именно телеканала пригласил его в студию в качестве гостя. Добавим, что сборная Украины уступила Румынии со счетом 2:3.