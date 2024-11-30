Невеста футболиста сборной Украины блеснула фигурой в откровенном наряде (фото)

Девушка футболиста ранее работала моделью

Марина Галаган, девушка и невеста вратаря "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина, поделилась в соцсетях горячими фотографиями. Накануне Трубин не пожал руку российскому игроку "Монако" Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.

Соответствующие снимки Марина опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка предстала перед камерой в откровенном черном наряде.

Марина Галаган

К слову, Анатолий оценил фотографии невесты, поставив несколько смайликов под публикацией. Добавим, что Трубин и Галаган встречаются шесть лет. В апреле 2024 года вратарь сделал предложение Марине, и она сказала "Да!"

Напомним, Трубин принял участие в ноябрьском сборе сборной Украины в Лиге наций УЕФА, по итогам которого Сине-желтые пробились в плей-офф за место в дивизионе А. Нашим соперником в плей-офф станет сборная Бельгии.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины переиграла Албанию (2:1).