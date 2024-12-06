У футбол гратимуть по-новому: три ключові зміни у правилах

У футболі можуть з’явитися нововведення

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тестує зміни у правилах гри мільйонів. Однією з глобальних змін може стати система тренерських запитів.

Крім того, одне з нововведень ударить по воротарях. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, IFAB хоче карати голкіперів за затримку часу. Якщо вартовий воріт затримує м'яч більш ніж на 8 секунд, то на користь суперника призначатиметься кутовий. У юнацькій першості Італії протестують це правило з однією зміною: замість кутового призначатиметься вкидання.

Також IFAB обговорює можливі зміни критеріїв визначення офсайда. За основу хочуть взяти пропозицію француза Арсена Венгера. Його ідея полягає в тому, щоб фіксувати положення поза грою, якщо нападник перебуває на чужій половині поля і всім тілом випереджає захисника у момент передачі. На цей час офсайд фіксується, якщо форвард у момент передачі випереджає захисника будь-якою частиною тіла, якою можна забити гол.

Третьою глобальною зміною може стати система "запитів". Це нововведення дозволить тренерам робити запити на перегляд відеоповторів. Тестування цього правила продовжено для надання економічно-ефективного рішення по всьому світу.

Напередодні у США відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Клубний ЧС уперше пройде у новому форматі.