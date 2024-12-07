Известный нападающий попрощался с футболом

Бывший нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес официально объявил о завершении игровой карьеры. К слову, Мораес летом 2024 года сыграл за сборную Украины в медиа-лиге Пике.

Украинский бразилец попрощался с футболом на своей странице в Instagram. 37-летний Жуниор оставил большой след в украинском футболе.

"Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры настало время для нового вызова", — написал Мораес, прикрепив видео с лучшими моментами своих выступлений.

В Украине Жуниор выступал за "Металлург" Д, "Шахтер" и "Динамо". В его активе 96 голов в 172 матчах в рамках Украинской премьер-лиги (УПЛ). В 2019 году Мораес получил украинское гражданство. За Сине-желтых он сыграл 11 матчей, в которых отметился одним голом.

На клубном уровне Мораес трижды побеждал в УПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. Два сезона кряду (2018/19 и 2019/20) Жуниор становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Все голы Мораеса за "Шахтер"

Ранее экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев обратился к ФСБ РФ из Суджи (Курская область, РФ). Недавно Александр появился в базе розыска МВД РФ.