Жена футболиста сборной Украины похвасталась пышным бюстом (фото)

Девушка частенько публикует пикантные фото

Супруга защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия поделилась в соцсетях горячим снимком. Накануне Ефим вместе с "Шахтером" уступили ПСВ в Лиге чемпионов (2:3).

Соответствующий снимок Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка сделала фото из Emily Resort (Львовская область), где базируется донецкий клуб.

"В ожидании вкусного ужина", — подписала фото Анастасия.

Анастасия Конопля

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года. Анастасия ведет популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следит больше 10 тысяч человек.

Ефим и Анастасия Конопля с дочерью

Анастасия Конопля

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Конопля принял участие в 5 матчах этого цикла. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1). В последней игре группового этапа сборная Украины обыграла Албанию (2:1).