Алиев обратился к ФСБ прямо из Суджи (видео)

Бывший спортсмен служит в ВСУ

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в военной форме прибыл на территорию Курской области (Россия), которая находится под контролем ВСУ. Недавно Александр появился в базе розыска МВД РФ.

Соответствующий пост появился на странице Алиева в Instagram. Александр записал видео на фоне "Пятерочки".

"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы ведь хотели", — сказал Алиев.

Накануне Алиев сделал неоднозначное заявление, из-за чего Александра хотят признать "террористом" в РФ.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, а позднее начал службу в ВСУ. Бывший футболист получил удостоверение участника боевых действий. Александр объяснил, что получил удостоверение УБД за "первые дни войны".

Ранее Алиев удивил сеть, поздравив Вооруженные силы Украины на украинском языке, хотя ранее он публиковал видео на языковую тему. В нем экс-хавбек "Динамо" заявлял, что всегда говорил и будет говорить на русском языке. Недавно Александр записал видеообращение к Анатолию Тимощуку, который стал прямым спонсором войны против Украины.