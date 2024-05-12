Ломаченко - Камбосос: полный бой (видео)

Украинский боксер завоевал чемпионский пояс

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоялся чемпионский бой за титулы IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18–3, 12) — Джордж Камбосос-младший (21-3, 10 KO). Поединок завершился досрочной победой украинца в 11-м раунде.

Полное видео боя доступно на YouTube-канале Top Rank Boxing. Посмотреть поединок можно в Украине и на Филиппинах.

Ломаченко без разведки начал поединок, захватив центр ринга. Украинец практически в каждом раунде выглядел на голову лучше своего соперника, а в 11-м раунде Loma нанес австралийцу убийственный удар по корпусу. Джордж встал на колено, но тут же поднялся. Василий, почувствовав запах скорой победы, принялся добивать Камбососа, а угол австралийца тут же выбросил белое полотенце. Таким образом, пояса IBF и IBO в легком весе едут в Украину.

Полное видео боя Ломаченко — Камбосос

Лучшие моменты боя Ломаченко — Камбосос

Напомним, во время последней дуэли взглядов на церемонии взвешивания между Ломаченко и Камбососом вспыхнул конфликт. После поединка Loma ни слова не сказал об Украине и войне.