Когда будущей звезде было три дня, его отец надел на него боксерские перчатки

Многократный чемпион мира в профессиональном боксе Василий Ломаченко, инвестировавший деньги в бизнес доверенного лица Путина, покорил не только украинский ринг. Благодаря своему исключительному ощущению дистанции, скорости и интеллекту, он стал легендой еще при жизни.

Рожденный в семье спортсменов, Ломаченко с детства воспитывался как будущий чемпион и, в конце концов, оправдал все надежды. Сегодня, 17 февраля, боксёр отмечает свой 37-й День рождения. По этому случаю "Телеграф" решил вспомнить, какой был боксер в детстве и юности.

Что известно о Василии Ломаченко

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 в городе Белгород-Днестровский, Одесская область, в спортивной семье. Его отец, Анатолий Ломаченко, работал тренером по боксу, а мать Татьяна Ломаченко была профессиональной акробаткой и мастером спорта. С раннего детства Василий был окружен спортивной атмосферой, что отразилось на его дальнейшем выборе жизненного пути.

Отец Василия с самого рождения готовил сына к спортивной карьере. В интервью боксер рассказывал, что когда ему было три дня, Анатолий надел на него боксерские перчатки, символически определяя будущее сына.

В детстве и юности Василий Ломаченко занимался разными видами спорта, включая футбол, самбо, гребли и даже танцы. Так он развил координацию, гибкость и выносливость, что впоследствии стало преимуществом в боксерской карьере.

Впервые Ломаченко вышел на ринг для боя в 6 лет. Он был сыгран в ничью. Уже в возрасте 16 лет он принял участие в чемпионате страны и в том же году получил золото на чемпионате Европы среди кадетов и кубок лучшего боксера первенства Европы.

В 2005 году, когда Ломаченко было 17, он победил в чемпионате Украины в весе 53 кг, а уже через год выиграл юношеский чемпионат в Марокко. В 2008 году он стал чемпионом Олимпийских игр и получил Кубок Вала Баркера.

После такого громкого взлета Ломаченко был вынужден сделать паузу в карьере из-за травмы бицепса в 2010 году. Однако уже через год он вернулся в бокс и выиграл чемпионат мира в Баку. В 2012 году он одержал победу на Олимпийских играх в Лондоне.

В 2013 году Василий Ломаченко отправился в США, где начал свою профессиональную карьеру, подписав контракт с американской промоутерской компанией и получив личного менеджера. Уже в 2014-2016 годах он стал чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO. Кроме того, Ломаченко установил новый рекорд, повторив достижение, которому на тот момент исполнилось 39 лет – он завоевал титул чемпиона мира во второй весовой категории рекордно малого количества поединков.

За свою карьеру он одолел 12 боксеров в чемпионских боях. Его выдающиеся достижения были признаны на международном уровне: в 2016 году Ломаченко назвали лучшим боксером года по версии HBO, а в 2017 он получил этот же титул от журнала The Ring и снова от HBO.

Ранее "Телеграф" делился, что Усик рассказывал, когда завершит карьеру. Боксер заявил, что проведет в профессиональном боксе еще 2 поединка.