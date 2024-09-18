Российская фигуристка переплюнула жену Пескова: столько денег у Путина еще никто не просил

Олимпийская чемпионка сумела удивить всех

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова запросила президентский грант на проведение ледового шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Накануне подобный грант попросила у президента РФ Владимира Путина Татьяна Навка, жена пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

Загитова, в отличие от Навки и других, запросила 100% от суммы шоу (74 798 618 рублей — около 34 млн грн). Соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Целью проекта указано "формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу "Алые паруса" по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина "Алые паруса".

В сети со смехом восприняли данную новость. Никто не ожидал, что молодая фигуристка обскачет в наглости и Навку, и Плющенко, и Авербуха, которые с помощью госбюджета РФ покрывают лишь часть затрат на свои ледовые шоу.

Напомним, Загитова официально поддержала президента РФ Владимира Путина на прошлых президентских выборах в России. На днях Алина показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде.