Фаворитка Путина опозорилась на шоу Навки (видео)

Фигуристку обвинили в отсутствии уважения к зрителям

Известная российская фигуристка Камила Валиева, которая находится под покровительством президента РФ Владимира Путина, неудачно выступила на ледовом шоу Татьяны Навки. К слову, соревноваться россиянка не может из-за дисквалификации за допинг.

На это обратил внимание telegram-канал Тулуп Тутберидзе. Камила несколько раз упала на шоу.

"Камила Валиева в роли Богини в ледовом шоу Навки в Екатеринбурге", — гласит сообщение.

Даже россияне раскритиковали Валиеву из-за ее отношения к делу. Пользователи обвинили фигуристку в непрофессионализме.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.

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