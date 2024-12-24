Футболист "Шахтера" стал отцом: как назвали ребенка (фото)

Донецкий клуб сообщил хорошую новость

Левый защитник "Шахтера" и сборной Грузии Иракли Азаров стал отцом. К слову, Иракли в сентябре вызывался в состав национальной команды, однако таки не сыграл в прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА.

О беременности Нины, жены футболиста, сообщила пресс-служба Горняков в Telegram. В семье футболиста родилась дочь, которую назвали Нилой.

"Иракли Азаров стал отцом!

23 декабря произошло счастливое событие в семье игрока "Шахтера" Иракли Азарова – жена Нины родила ему дочь. Девочку назвали Нила, ее рост – 48 см, вес – 2 900 г.

Поздравляем Нину и Иракли с этим радостным моментом в их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малышу, мира, добра и процветания всей семье", — гласит сообщение.

Отметим, в текущем сезоне Иракли сыграл 8 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. Футболист записал в свой актив один ассист.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5 туре дончане проиграли ПСВ в матче-триллере (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).