Усик - Фьюри 2: Мудрик на фоне допинг-скандала посетил шоу (фото)

Украинский футболист, похоже, решил развеяться

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого состоится супербой Александр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). Данное шоу посетил украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик.

Об этом сообщает Mail Sport. Вингера лондонского клуба заметили в рингсайде. Также в сети появились и другие фото Михаила в Саудовской Аравии.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Мудрик провалил допинг-тест. По слухам, в организме футболиста было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Затем Михаил и "Челси" выступили с официальными заявлениями. Игроку грозит 4 года дисквалификации.

Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда Усик — Фьюри 2 украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем боксер Усика Даниэль Лапин одержал победу по очкам, завоевав второстепенный чемпионский пояс.

Отметим, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть реванш в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.