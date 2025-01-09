В Украине прогремел громкий трансферный скандал

Украинский футболист принял неожиданное решение

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский отказался от перехода в МЛС и "Шахтер", чтобы выступать в Первой лиге Украины за "Металлист-1925". К слову, Горняки сейчас находятся на сборе в Турции.

О странном переходе футболиста сообщает "ТаТоТаке". Также трансфер подтвердил Игорь Бурбас. Журналист отметил, что игрок отказался от еврокубков из-за влияния агентов, которые получат солидные отступные.

"Крупский банально становится жертвой агентских игр?! Похоже, в истории с его переходом в "Металлист 1925 года" именно так и есть.

По моей информации, "Шахтер" не только вслед за "Металлистом 1925" активировал вчера сумму отступных в размере 3 млн евро, но и подтянул личные условия самому игроку на уровне тех, которые предложили харьковчане.

И здесь, насколько мне известно, на окончательный выбор Крупского повлияли агенты. Из того, что слышу сейчас, им со стороны "Металлиста 1925" обещано 500 тыс. у.е. комиссионных. И именно этот фактор становится решающим. Как минимум для окружения футболиста.

Хотя еще месяц назад агент Крупского отказался от переезда своего клиента в американскую МЛС, опираясь на амбиции игрока выступать в еврокубках. И здесь в выборе между борьбой за медали УПЛ + такими желанными еврокубками, с одной стороны, и между Первой Лигой, с другой стороны, чаши весов склоняются… в пользу криптокошелька", — написал Бурбас.

Напомним, защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за россиянина. Дело в том, что в парижском суперклубe выступает российский футболист Матвей Сафонов.