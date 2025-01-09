Фьюри перед боем с Усиком избил известного футболиста (фото)

Боксер нередко посещает шоу в Британии

Перед реваншем с Александром Усиком 36-летний Тайсон Фьюри использовал бывшую звезду "Манчестер Сити" Майку Ричардса в качестве боксерской груши. В Британии на экраны выходит эпизод шоу "Их собственной лиги" с участием "Цыганского короля".

Об этом сообщает The Miirror. Съемки шоу состоялись до начала тренировочного лагеря Фьюри.

"Честно говоря, я думал, что он ударит меня сильнее. На самом деле он ударил помягче. Было очень приятно встретиться с Тайсоном вне большого спорта. Видеть его в такой обстановке было интересно: Фьюри – скромный и милый, как большой дружелюбный великан. Некоторые люди приходят на это шоу и вы можете подумать, что они будут очень смешными или злыми", — сказал Майка.

В сети завирусилось фото, на котором Фьюри избивает Ричардса.

Тайсон Фьюри бьет Майку Ричардса

Напомним, Фьюри после боя с Усиком не признал поражения. Тем не менее он подписался на украинском флаге, а позднее сбрил бороду.

На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также полное видео поединка. Кроме того, можно ознакомиться с итоговыми судейскими записками и счетом Искусственного интеллекта, который впервые в истории бокса судил бой.