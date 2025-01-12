Футболист сборной Украины стал героем кубкового матча в Португалии (видео)

Украинский вратарь выиграл серию пенальти

В субботу, 11 января, состоялся финал Кубка португальской лиги "Спортинг" — "Бенфика" (1:1, 6:7 по пенальти). За "Орлов" выступает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

Команды сыграли вничью в основное время и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает "Телеграф".

Финалисты обменялись голами в первом тайме. За "Бенфику" отличился Андреас Шельдеруп, а за "Спортинг" — Виктор Дьекереш. А в серии пенальти номинальные гости оказались более удачливыми. Полевые блестяще исполняли 11-метровые удары, пока дело не дошло до Тринкау. Нападающий "Спортинга", пробивая седьмой удар в серии, не сумел переиграть Трубина.

В итоге украинский вратарь стал героем матча, добыв кубок для "Бенфики". Это первый трофей для Анатолия в лиссабонском коллективе.

В сезоне 2024/2025 Трубин принял участие в 26 играх за "Бенфику" во всех турнирах. Анатолий пропустил 19 мячей, а в 12 поединках отстоял на ноль.

Напомним, Трубин не пожал руку российскому футболисту в Лиге чемпионов. Это вызвало переполох в РФ. К слову, в декабре 2024 года Анатолий женился.