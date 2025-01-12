"Травмировали психологически": футболиста сборной держали в заложниках в Украине

Игрок при этом поблагодарил украинцев

Вингер "Полесья" и сборной Конго Бени Макуана подтвердил, что руководство житомирского клуба забрало у него паспорт на несколько дней. Накануне Волки провернули скандальный трансфер.

Соответствующий комментарий Макуана приводит Tribuna.com. По словам Бени, документы ему не возвращал вице-президент "Полесья" Владимир Тесля.

"Информация правдива, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд.

Я во многом пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя плохо. Он сказал, что не намерен отдавать мне мой паспорт обратно", – сказал Макуана.

Данную информацию также озвучил блогер Игорь Бурбас. По его словам, напуганный Макуана сейчас находится в Африке и боится возвращаться в Украину. К слову, контракт Бени с "Полесьем" действует до 30 июня 2028 года. При этом футболист уже попрощался с житомирским клубом в Instagram.

"Я не знаю, как поблагодарить этот город, который дал мне все. Спасибо, Житомир. Я никогда тебя не забуду. Слава Украине", – написал Макуана, прикрепивший несколько фото к посту,

Ранее "Телеграф" сообщал о скандальном трансфере. Защитник "Ворсклы" Илья Крупский отказался от перехода в МЛС и "Шахтер", чтобы выступать в Первой лиге Украины за "Металлист-1925". К слову, Горняки сейчас находятся на сборе в Турции.