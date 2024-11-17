Жена известного украинского футболиста наехала на власти и намекнула на эмиграцию

Женщина поделилась мыслями с подписчиками

Жена бывшего вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия намекнула на эмиграцию из страны. К слову, сейчас Юлия и Андрей, которые были вместе больше 20 лет, проходят через бракоразводный процесс.

Соответствующий пост Юлия написала на своей странице в Instagram. По словам женщины, она любит Украину, но государство делает все, чтобы она с детьми, искала лучшую судьбу в другом месте.

"Выгуляла меня наконец подруга. Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не начнет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги…) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям в другом месте…" — написала Пятова.

Юлия и Андрей воспитывают четырех детей: трех девочек – Дарью (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва (2019).

Семья Пятовых

Напомним, "Шахтер" в украинском Класико не сумел победить "Динамо" (1:1). Кроме того, Горняки лишь недавно добыли первую победу в Лиге чемпионов.