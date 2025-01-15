"Пещерная мерзость": российский комментатор отправил женщину-тренера на кухню (видео)

В РФ даже не думают извиняться

В России комментатор матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) позволил себе сексистский выпад в сторону тренера "Сиэтла" Джессики Кемпбэлл. К слову, лига не позвала Россию на международный турнир.

О странном заявлении комментатора сообщил его коллега Алексей Андронов в telegram. В РФ официально не показывают матчи НХЛ, инцидент произошел на одной из пиратских платформ. Российский диктор в прямом эфире отправил Джессику на кухню.

"Как бы сказал мой коллега баскетбольный Василий Дмитрич при виде данной картинки: "Тут уже прямая дорога на кухню", — заявил комментатор, когда на видео попала Кемпбэлл.

Примечательно, что российский пиратский сервис отреагировал на резонанс и выступил с заявлением.

"От лица проекта заявляем, что мы не видим ничего оскорбительного в словах нашего комментатора во время трансляции матча "Сиэттл" — Детройт". Мы также считаем некорректной угрозу с подачей заявления в Лигу, которая в одностороннем порядке приостановила контракт на территории РФ из-за геополитической обстановки", — гласит сообщение.

Андронов назвал ситуацию "пещерной мерзостью".

"Вы не видите, а многие видят. Абсолютно сексистский, недопустимый для культурного и цивилизованного человека выпад (или точнее выс*р).

Вы не видите? Ну а мы не увидим вас, пещерных людей, которые считают, что место женщины — на кухне.

Благо площадок, где можно смотреть НХЛ — много. И не все оккупированы сексистами…" — написал Андронов.

Отметим, Кэмпбелл — первая женщина-тренер клуба НХЛ. Она работает в "Сиэтле" помощником главного тренера.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что НХЛ из-за допуска российских хоккеистов должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон.