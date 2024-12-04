Сборную Украины отстранили от международных соревнований: что произошло

Сине-желтые не смогут играть на международных соревнованиях по хоккею на траве в 2025 году

Мужская и женская сборные Украины по хоккею на траве проведут следующий 2025 год без международных турниров. Соответствующее решение еще в ноябре приняла Европейская федерация хоккея на траве.

Причиной отстранения Украины стал долг перед Европейской федерацией в размере 32 тысяч евро. Из-за это на Украинскую федерацию хоккея на траве посыпались обвинения в финансовых махинациях. Об этом сообщает "Suspilne Sport".

Европейская федерация требует вернуть долг

"Мы не владели слишком долго этой информацией. Федерация открыто и честно не отчитывалась нигде и ни перед кем. Нас обворовали", — заявила игрок сборной Украины Евгения Мороз.

Кроме того, обвинения в адрес федерации выдвинули тренеры женской сборной Украины Евгений Бондаренко и Светлана Макаева. 26 ноября Бондаренко зарегистрировал в правоохранительных органах заявление о финансовом преступлении федерации.

"Я с корпоративной карты оплачиваю проживание команды, потом отчитываюсь министерству. Но отдельным платежом на счет федерации Украины уплачиваю взнос сборной за участие в соревнованиях. По каждому соревнованию отдельно. И все взносы мною уплачены, что подтверждается банковскими квитанциями. Украинская федерация должна была эти деньги перечислить федерации Еврохоккея, но, судя по письму последней, к Еврохоккею эти деньги не дошли", — заявила Макаева Sumy.Today.

Президент украинской Федерации Сергей Донцов обвиняет во всем предшественников, а также "оппозицию".

"Отстранение сборных — это закулисные игры нашей оппозиции. Это все, что я могу сказать. Долг складывался годами, он десятилетиями переходил от одного президента к другому. Когда меня избрали в 2021 году, то была создана федерация, потому что раньше ее не было, были люди, заменявшие федерацию", — заявил Донцов.

Ранее в украинской спортивной гимнастике вспыхнул скандал. Дело в том, что лидер национальной команды может перейти выступать в другую страну. Это уже подтвердила его тренер.