Украинская чемпионка Олимпиады показала пикантные фото с отдыха на Бали (фото)

Снимки спортсменки вызвали фурор в сети

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая поделилась с поклонниками горячими снимками, сделанными на Бали. Недавно спортсменка воплотила в жизнь свою мечту.

Фото Кравацкая сделала во время отдыха на Бали (Индонезия) и разместила их на своей странице в Instagram. Саблистка называет этот остров местом "настоящей свободы".

"Бали для меня – это место, где я только начинаю открывать для себя настоящую свободу.

Свободу быть собой. Здесь я вижу, как люди живут без рамок и стандартов. Им безразлично, что ты носишь, на чем ездишь, какие у тебя губы или прическа. Никто не оценивает, какой у тебя статус или как воспитываешь ребенка. Люди сосредоточены на себе, своей гармонии, и это вдохновляет.

Атмосфера здесь учит принятию. Даже если ты ошибся или сделал что-то не так, никто не осудит. Тебе просто улыбнутся, поддержат, предложат помощь. Эта искренность и простота очаровывает.

Я бы очень хотела попробовать здесь духовные практики, которых здесь так много, погрузиться глубже в этот особый мир. Но сейчас у меня другой приоритет – быть мамой. И, хотя времени на себя немного, я знаю, что вернусь сюда еще раз.

Это место уже оставило отражение в моем сердце. И теперь я хочу нести это состояние свободы, принятия и легкости в свою жизнь", — написала спортсменка.

Елена Кравацкая

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. После грандиозного успеха Кравацкая поделилась в соцсетях пикантным снимком с саблей. Позднее новоиспеченная олимпийская чемпионка похвасталась своей фигурой.