"Непревзойденная": украинская фехтовальщица засветила пятую точку (фото)

Олимпийская чемпионка похвасталась своей фигурой

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая восхитила сеть пикантным снимком. После триумфа во Франции Елена порадовала подписчиков горячей фотосессией.

Соответствующий снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Для фото Елена позировала в прозрачном платье и стрингах.

"Лучшее сочетание работы с отдыхом – это побыть на природе. Домики, лес, озеро — там где, отдыхаешь умом", — подписала снимок саблистка.

Елена Кравацкая

"Огонь", "Какая вы невероятная и очень-очень красивая, Елена, вы, как всегда, непревзойденная", "Вот это сказка", "Очень хорошая сзади", "Моя челюсть на полу", "Фигура — огонь", — в сети прокомментировали новое фото Кравацкой.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. После успеха спортсменки признались, что не до конца осознали, что произошло. Достижение украинских саблисток оценил президент Украины Владимир Зеленский и не только.