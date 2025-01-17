"России все завидуют": олимпийская чемпионка вновь выдала порцию бреда

Бывшая спортсменка не перестает удивлять бредовыми заявлениями

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что зарубежные коллеги завидуют России. К слову, недавно она предложила сбросить бомбу на центр Лондона.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит Р-Спорт. Елена рассказала, что Татарстан стал центром лыжного спорта в мире.

"Татарстан – самый спортивный регион нашей страны. Поэтому пусть все вам завидуют! Продолжайте в том же духе. У меня есть некоторые данные, но я хочу рассказать о них простыми словами. За последние годы в Республике Татарстан наблюдается просто абсолютный взлет. Вы были впереди всех не только в нашей стране, но, я уверена, даже в мире.

Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят", – сказала Вяльбе.

В сети высмеяли российскую чемпионку. Пользователи считают, что спортивная чиновница откровенно врет.

Ранее Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) зря объявил об "олимпийском перемирии", ведь, по ее словам, "Россия никому войну не объявляла".